Приглашаем вас на светское мероприятие, командный турнир шахматного делового клуба "Игра Королей".

Партнер турнира: юридическая компания "BSR Partners"

Партнёр турнира: девелоперская компания "Mazalt Group"

Программа вечера:

18.00 сбор гостей

18.45 торжественное открытие вечера

19.00 блиц-турнир

22.30 торжественное закрытие вечера

Команда состоит из 4 человек. Допускается один запасной (5-ый член команды).

За победу в матче команда получает 2 очка, за ничью 1, за поражение 0.

В турнире победит та команда, которая наберëт наибольшее количество матчевых очков. Предусмотрены призы в категориях "профи, любители, девушки" (в категорию "профи" попадают те команды, в составе которых есть хотя бы один обладатель звания GM, IM, FM, WGM, WIM)

Турнир будет проходить по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 5+2 (5 минут на партию + 2 секунды за каждый сделанный ход)

И как всегда на турнире вас ждёт живое общение, фуршет, музыка, обзор лучших партий и прекрасное настроение!

Вы можете сформировать свою команду

Членами команды могут быть:

Любители шахмат (включая обладателей международных званий), имеющие другие профессии

Действующие шахматисты (спортсмены, тренеры, организаторы и т.п), к участию допускаются по согласованию с оргкомитетом

Адрес: Гоголевский бульвар 14. Центральный Дом шахматиста. Парковка городская

По всем вопросам и для записи пишите +79057917959 (WhatsApp/Telegram @Georgii_Nagibin) Георгий

Участие платное*

Дресс-код: строго классика*

Предварительный список команд-участниц турнира 25.10.2023.

1. Государственная Дума

2. МВД

3. Администрация/Управделами Президента

4. Архитектурный шахматный клуб

5. Газпром трансгаз Москва

6. МШУ Сколково 1

7. ИК-BSR Partners

8. Shahmatist. com 1

9. The Queen's Gambit

10. Академия/Ухват

11. ЮниКредит Банк

12. ИК- Онегинъ

13. Сбер Первый

14. Beginners

15. Shahmatist. com 3

16. МИФИ

17. Клуб Королей

18. Shahmatist. com 2

19. Райтек

20. Клуб Первых

21. Снежная Королева

22. Технополис

23. МФТИ

24. Smart Group 2.0

25. 2W

26. МШУ Сколково 2

27. Внуково

28. Активо/Анализента

29. ИК- Investment Times

Подписаться на канал Crestbook!

Поддержите канал!

Понравилось? Поделитесь!