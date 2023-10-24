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Игра королей



Приглашаем вас на светское мероприятие, командный турнир шахматного делового клуба "Игра Королей".

Партнер турнира: юридическая компания "BSR Partners"

Партнёр турнира: девелоперская компания "Mazalt Group"

Программа вечера:
18.00 сбор гостей
18.45 торжественное открытие вечера
19.00 блиц-турнир
22.30 торжественное закрытие вечера

Команда состоит из 4 человек. Допускается один запасной (5-ый член команды).

За победу в матче команда получает 2 очка, за ничью 1, за поражение 0.

В турнире победит та команда, которая наберëт наибольшее количество матчевых очков. Предусмотрены призы в категориях "профи, любители, девушки" (в категорию "профи" попадают те команды, в составе которых есть хотя бы один обладатель звания GM, IM, FM, WGM, WIM)

Турнир будет проходить по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 5+2 (5 минут на партию + 2 секунды за каждый сделанный ход)

И как всегда на турнире вас ждёт живое общение, фуршет, музыка, обзор лучших партий  и прекрасное настроение!

Вы можете сформировать свою команду

Членами команды могут быть:
Любители шахмат (включая обладателей международных званий), имеющие другие профессии

Действующие шахматисты (спортсмены, тренеры, организаторы и т.п), к участию допускаются по согласованию с оргкомитетом

Адрес: Гоголевский бульвар 14. Центральный Дом шахматиста. Парковка городская

По всем вопросам и для записи пишите +79057917959 (WhatsApp/Telegram @Georgii_Nagibin) Георгий

Участие платное*
Дресс-код: строго классика*

Предварительный список  команд-участниц турнира 25.10.2023.

1. Государственная Дума
2. МВД
3. Администрация/Управделами Президента
4. Архитектурный шахматный клуб
5. Газпром трансгаз Москва
6. МШУ Сколково 1
7. ИК-BSR Partners
8. Shahmatist. com 1
9. The Queen's Gambit
10. Академия/Ухват
11. ЮниКредит Банк
12. ИК- Онегинъ
13. Сбер Первый
14. Beginners
15. Shahmatist. com 3
16. МИФИ
17. Клуб Королей
18. Shahmatist. com 2
19. Райтек
20. Клуб Первых
21. Снежная Королева
22. Технополис
23. МФТИ
24. Smart Group 2.0
25. 2W
26. МШУ Сколково 2
27. Внуково
28. Активо/Анализента
29. ИК- Investment Times

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