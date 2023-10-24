Магнус Карлсен в блиц-турнире Титульный вторник. 24 октября 2023
Друзья!
Во вторник состоится традиционный престижный блиц-турнир "Titled Tuesday" (Титульный вторник). В турнире регулярно участвуют Даниил Дубов, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев, Даниель Народицкий, Хикару Накамура, Алиреза Фируджа и другие знаменитые блицоры.
Контроль 3+1, 11 туров, швейцарская система. В турнире играет Магнус Карлсен! Его партии мы и покажем в прямом эфире.
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова