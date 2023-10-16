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Открытый урок для юных шахматистов
Открытый урок для команд школьников, входящих в Ассоциацию школ Российской Федерации и Республики Беларусь
В рамках образовательного проекта «Урок с чемпионом» известный российский шахматист, международный гроссмейстер, тренер, комментатор Сергей Шипов расскажет о развитии шахмат, поделится интересными фактами об истории игры и обратит внимание на современные тенденции в обучении шахматам
В конце урока гроссмейстер даст задание школьникам.
Анонсы предстоящих событий публикуются в двух официальных группах в Telegram:
Инициатор проекта: Ассоциация школ Российской Федерации и Республики Беларусь (официальный сайт)
Оператор проекта: компания HB-Assistance (официальный сайт)
Информационный партнёр проекта: социальная сеть для любителей шахмат https://worldofchess.ru/
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