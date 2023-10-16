



Открытый урок для команд школьников, входящих в Ассоциацию школ Российской Федерации и Республики Беларусь

В рамках образовательного проекта «Урок с чемпионом» известный российский шахматист, международный гроссмейстер, тренер, комментатор Сергей Шипов расскажет о развитии шахмат, поделится интересными фактами об истории игры и обратит внимание на современные тенденции в обучении шахматам

В конце урока гроссмейстер даст задание школьникам.

Для регистрации на уроки в рамках образовательного проекта «Урок с чемпионом» на канале Crestbook на YouTube нужно будет заранее отправить заявки на электронную почту: chess@hbagr-hbagr.ru, указав свои ФИО, страну, школуи контактный номер телефона

Анонсы предстоящих событий публикуются в двух официальных группах в Telegram:

группа для педагогов

группа для юных шахматистов

Инициатор проекта: Ассоциация школ Российской Федерации и Республики Беларусь (официальный сайт)

Оператор проекта: компания HB-Assistance (официальный сайт)

Информационный партнёр проекта: социальная сеть для любителей шахмат https://worldofchess.ru/

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