



В Царском Селе (г. Санкт-Петербург) с 1 по 12 октября проходят Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом. Призовой фонд мужского турнира: 7.000.000 рублей. Женского - 4.000.000 рублей

Составы турниров

Мужчины:

Владислав Артемьев (2697, Республика Татарстан)

Евгений Томашевский (2694, Саратовская область)

Андрей Есипенко (2683, Ростовская область)

Максим Матлаков (2674, Санкт-Петербург)

Евгений Наер (2648, Москва)

Володар Мурзин (2633, Московская область)

Павел Понкратов (2595, Москва)

Артем Тимофеев (2576, Республика Татарстан)

Александра Горячкина (2558, ЯНАО)

Клементий Сычев (2552, Московская область)

Екатерина Лагно (2546, Москва)

Иван Розум (2531, Вологодская область)

Женщины:

Полина Шувалова (2506, Москва)

Валентина Гунина (2439, Москва)

Наталья Погонина (2432, Саратовская область)

Лея Гарифуллина (2402, Свердловская область)

Ольга Баделько (2386, Москва)

Алина Бивол (2373, Москва)

Марина Корнева (2361, Московская область)

Екатерина Гольцева (2338, Нижегородская область)

Баира Кованова (2306, Саратовская область)

Анна Шухман (2232, Оренбургская область)

Мария Якимова (2222, Республика Татарстан)

Ольга Матвеева (2160, Пермский край)

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого

Время начала туров: 15.00 по Москве

Игровые дни: 1-6, 8-12 октября

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