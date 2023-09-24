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Тур Чемпионов 2023. Турнир 6, сентябрь



Шестой турнир серии "Тур чемпионов" 2023 года. 25 - 30 сентября. Быстрые шахматы (рапид).

Участники финала дивизиона 1:
Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг на chess.com 2938)
Ян Непомнящий (Россия, 2837)
Хикару Накамура (США, 2796)
Алиреза Фирузджа(Франция, 2817)
Максим Вашье-Лаграв(Франция, 2775)
Аниш Гири (Нидерланды, 2707)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2783)
Денис Лазавик (Беларусь, 2752)

Участники Дивизиона 2:
Артемьев, Андрейкин, Федосеев, Ниманн, Каруана, Дуда и другие

Участники Дивизиона 3:
Крамник, Есипенко, Мамедов, Раджабов и другие

Формат турнира:
Нокаут с двойным выбыванием

Контроль времени:
15 минут на партию + 3 секунды добавления на ход

Начало игры: 19.00 по Москве

Партии:
Дивизион 1
Дивизион 2
Дивизион 3

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