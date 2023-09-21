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Турнир Levitov chess week
С 22 по 26 сентября проходит турнир Levitov chess week. 10 супер-гроссмейстеров сыграют в быстрые шахматы (рапид)
Участники:
Формат турнира:
Контроль времени:
Призовой фонд турнира: € 130.000
Игровые дни:
Трансляция партий:
Результаты:
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