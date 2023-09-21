Главная Турнир Levitov chess week





С 22 по 26 сентября проходит турнир Levitov chess week. 10 супер-гроссмейстеров сыграют в быстрые шахматы (рапид) Участники:

Ян Непомнящий (Россия, рапид рейтинг 2766)

Владимир Крамник (Россия, 2730)

Петр Свидлер (Россия, 2722)

Даниил Дубов (Россия, 2717)

Александр Грищук (Россия, 2711)

Уэсли Со (США, 2765)

Левон Аронян (США, 2756)

Вишванатан Ананд (Индия, 2745)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2711)

Борис Гельфанд (Израиль, 2619) Формат турнира:

круговой в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии) Контроль времени:

10 минут на партию + 5 секунд добавления на ход Призовой фонд турнира: € 130.000

1 - €40000

2 - €20000

3 - €14000

4 - €11000

5 - €10000

6 - €9000

7 - €8000

8 - €7000

9 - €6000

10 - €5000 Игровые дни:

22-23, 25-26 сентября

Время начала игры: 15.00 по Москве Трансляция партий:

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/levitov-chess-week-2023#live Результаты:

https://chess-results.com/tnr813083.aspx?lan=11 Подписаться на канал Crestbook!

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