







21 сентября в Центральном доме шахматиста им. М. Ботвинника пройдет командный турнир шахматного делового клуба "Игра Королей". Каждая команда состоит из 4 человек; допускается один запасной (5 участник команды). За победу в матче команда получает 2 очка, за ничью - 1, за поражение - 0. В турнире победит та команда, которая наберет наибольшее количество матчевых очков

Партнёры турнира:

- Юридическая компания "BSR Partners" (владелец Виктор Бельченко). При поддержке Федерации шахмат России

- Девелоперская компания Мазальт Групп (владелец Ян Сепиашвили)

Турнир будет проходить по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 5+2 (5 минут на партию + 2 секунды за каждый сделанный ход)

Программа:

18.30-19.30 - благотворительный сеанс гроссмейстера Сергея Карякина

18.30-19.15 - для желающих - посещение Музея шахмат ФШР

19.15-19.30 - торжественное открытие

19.30-22.20 - 1-7 туры

22.20-22.30 - торжественное закрытие

22.30-23.00 - нетворкинг

Как всегда, на турнире вас ждёт живое общение, фуршет, музыка, обзор лучших партий и прекрасное настроение!

Адрес: Гоголевский бульвар, 14, Центральный дом шахматиста. Парковка городская

Вы можете сформировать свою команду

Также в этот день с 18.30 до 19.30 для членов и друзей Клуба пройдет благотворительный сеанс одновременной игры гроссмейстера, чемпиона мира по быстрым шахматам и блицу Сергея Карякина в поддержку подопечных Благотворительного фонда "Подарок Ангелу". Все вырученные средства будут направлены на реабилитацию детей с ДЦП

Регистрация по ссылке https://podarokangelu.com/charitychess

Количество мест строго ограничено

По всем вопросам пишите: +7-905-791-79-59 (WhatsApp/Telegram) Георгий

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