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Игра королей. Командный турнир
21 сентября в Центральном доме шахматиста им. М. Ботвинника пройдет командный турнир шахматного делового клуба "Игра Королей". Каждая команда состоит из 4 человек; допускается один запасной (5 участник команды). За победу в матче команда получает 2 очка, за ничью - 1, за поражение - 0. В турнире победит та команда, которая наберет наибольшее количество матчевых очков
Партнёры турнира:
Турнир будет проходить по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 5+2 (5 минут на партию + 2 секунды за каждый сделанный ход)
Программа:
Как всегда, на турнире вас ждёт живое общение, фуршет, музыка, обзор лучших партий и прекрасное настроение!
Адрес: Гоголевский бульвар, 14, Центральный дом шахматиста. Парковка городская
Вы можете сформировать свою команду
Также в этот день с 18.30 до 19.30 для членов и друзей Клуба пройдет благотворительный сеанс одновременной игры гроссмейстера, чемпиона мира по быстрым шахматам и блицу Сергея Карякина в поддержку подопечных Благотворительного фонда "Подарок Ангелу". Все вырученные средства будут направлены на реабилитацию детей с ДЦП
Регистрация по ссылке https://podarokangelu.com/charitychess
Количество мест строго ограничено
По всем вопросам пишите: +7-905-791-79-59 (WhatsApp/Telegram) Георгий
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