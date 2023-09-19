







Первый открытый урок для команд педагогов, преподающих шахматы в образовательных организациях, входящих в Ассоциацию школ Российской Федерации и Республики Беларусь

В рамках образовательного проекта «Урок с чемпионом» известный российский шахматист, международный гроссмейстер, тренер, комментатор Сергей Шипов расскажет о развитии шахмат, поделится интересными фактами об истории игры и обратит внимание на современные тенденции. В конце урока гроссмейстер даст задание педагогам

В сентябре 2023 года Сергей Шипов проведёт два открытых урока для педагогов, тренеров и родителей юных шахматистов России и Беларуси (20 и 27 сентября)

Для регистрации на уроки в рамках образовательного проекта «Урок с чемпионом» на канале Crestbook на YouTube нужно будет заранее отправить заявки на электронную почту: chess@hbagr-hbagr.ru, указав свои ФИО, страну, школу, должность и контактный номер телефона

Анонсы предстоящих событий публикуются в двух официальных группах в Telegram:

группа для педагогов

группа для юных шахматистов

Инициатор проекта: Ассоциация школ Российской Федерации и Республики Беларусь (официальный сайт: https://asrfrb.ru)

Оператор проекта: компания HB-Assistance (официальный сайт)

Информационный партнёр проекта: социальная сеть для любителей шахмат https://worldofchess.ru/

Подписаться на канал Crestbook!

Поддержите канал!

Понравилось? Поделитесь!