Главная Карлсен - Со. SCC 2023, 1/2







Турнир "Скоростные шахматы 2023" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $100.000.



Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются.



Призовой фонд матча: Победитель получает $7500, $7500 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Призовой фонд турнира: $100.000



Матчи 1/4 финала:

1/4 финала:

13 сентября, 16:00 мск Алиреза Фирузджа - Уэсли Со

14 сентября, 19:30 мск Хикару Накамура - Фабиано Каруана

15 сентября, 15:30 мск Ян Непомнящий - Магнус Карлсен

15 сентября, 20:00 мск Максим Вашье-Лаграв - Нихал Сарин Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2021"

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