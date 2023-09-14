Турнир "Скоростные шахматы 2023" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $100.000.
Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча: Победитель получает $4000, $4000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
Призовой фонд турнира: $100.000
Матчи 1/4 финала:
1/4 финала:
13 сентября, 16:00 мск Алиреза Фирузджа - Уэсли Со
14 сентября, 19:30 мск Хикару Накамура - Фабиано Каруана
Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2021"
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