Друзья!
4 сентября стартует турнир "Скоростные шахматы 2023" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $150.000.
Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча: Победитель получает $3000, $3000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
Призовой фонд турнира: $150.000
Матчи 1/8 финала:
4 сентября, 16:00 мск Хикару Накамура - Юй Янъи
5 сентября, 21:00 мск Уэсли Со - Левон Аронян
6 сентября, 19:00 мск Нихал Сарин - Алексей Сарана
8 сентября, 20:00 мск Алиреза Фирузджа - Дмитрий Андрейкин
11 сентября, 20:00 мск Фабиано Каруана - Нодирбек Абдусатторов
12 сентября, 14:30 мск Максим Вашье-Лаграв - Гукеш Доммараджу
12 сентября, 19:00 мск Магнус Карлсен - Видит Гуджрати
14 сентября, 19:30 мск Ян Непомнящий - Арджун Эригайси
Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2023"
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