











Турнир на Кубок ВЭФ!

Своей яркой игрой нас порадуют сильнейшие гроссмейстеры мира - Владислав Артемьев, Нодирбек Якуббоев, Раунак Садхвани и многие другие. В рамках эфира Вас ждут интересные новости, викторины и конечно же, анализ сыгранных партий.

Следить за главным событием этой осени будем вместе с международным мастером Алиной Бивол.

Партии

Результаты

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