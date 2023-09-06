Главная Андрейкин - Фируджа. SCC 2023, 1/8





Друзья!

4 сентября стартует турнир "Скоростные шахматы 2023" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $150.000.



Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются.



Призовой фонд матча: Победитель получает $3000, $3000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Призовой фонд турнира: $150.000



Матчи 1/8 финала:

4 сентября, 16:00 мск Хикару Накамура - Юй Янъи

5 сентября, 21:00 мск Уэсли Со - Левон Аронян

6 сентября, 19:00 мск Нихал Сарин - Алексей Сарана

8 сентября, 20:00 мск Алиреза Фирузджа - Дмитрий Андрейкин

10 сентября, 16:00 мск Дин Лижэнь - Арджун Эригайси

11 сентября, 15:30 мск Максим Вашье-Лаграв - Гукеш Доммараджу

11 сентября, 20:00 мск Фабиано Каруана - Нодирбек Абдусатторов

12 сентября, 19:00 мск Магнус Карлсен - Видит Гуджрати

Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2023"

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