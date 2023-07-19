Главная Чемпионат мира по пуле 2023 Срочная новость для поклонников пули!

Со дня на день начнется Кубок мира и мы целый месяц будем показывать схватки топ-шахматистов в классические шахматы с добавкой рапида и блица. Пока это будущее еще не наступило - шанс для всех любителей космических скоростей на шахматной доске! Сегодня 4 лучших пулевика мира - Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Алиреза Фирузджа и Даниель Народицкий сразятся в финальный день Чемпионата мира по пуле за звание чемпиона. Срочно бросайте в сторону дачные помидоры, барные стойки, любимые подушки на диване и занимайте места в первом ряду нашего крестбуковского кинозала в 20:00 по Москве! Чемпионат мира по пуле 2023. Финальная стадия 1/4 финала: Карлсен - Кародицкий

1/2 финала: Фируджа - победитель 1/4

Финал: Накамура - победитель 1/2 Начало игры: 20.00 по Москве

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