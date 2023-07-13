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Тур Чемпионов 2023. Турнир 4, июль



Четвертый турнир серии "Тур чемпионов" 2023 года. 10-14 июля. Быстрые шахматы (рапид).

Участники финала дивизиона 1:
Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2829)
Уэсли Со (США, 2789)

Формат турнира:
Нокаут с двойным выбыванием

Контроль времени:
15 минут на партию + 3 секунды добавления на ход

Начало игры: 18.00 по Москве

Партии:
Lichess, дивизион 1
Chess24, дивизион 1

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