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Тур Чемпионов 2023. Турнир 4, июль
Четвертый турнир серии "Тур чемпионов" 2023 года. 10-14 июля. Быстрые шахматы (рапид).
Участники финала дивизиона 1:
Формат турнира:
Контроль времени:
Начало игры: 18.00 по Москве
Партии:
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