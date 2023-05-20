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Гранд Чесс Тур 2023. Этап 2, Варшава (Польша)
В г. Варшава (Польша) с 21 по 25 мая проходит второй этап серии Grand Chess Tour 2023. 10 гроссмейстеров сразятся в рапид и блиц.
Состав:
Призовой фонд турнира: $175,000
Формат турнира:
Контроль:
Игровые дни:
Начало игры в 15.00 по Москве.
Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.
Трансляция партий:
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