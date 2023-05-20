



В г. Варшава (Польша) с 21 по 25 мая проходит второй этап серии Grand Chess Tour 2023. 10 гроссмейстеров сразятся в рапид и блиц.

Состав:

Магнус Карлсен (Норвегия, рейтинг рапид 2839, блиц 2852)

Уэсли Со (США, 2788, 2749)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2782, 2790)

Рихард Раппорт (Румыния, 2767, )

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2762, 2723)

Левон Аронян (США, 2729, 2804)

Аниш Гири (Нидерланды, 2714, 2807)

Радослав Войташек (Польша, 2622, 2605)

Богдан-Даниель Дяк (Румыния, 2618, 2649)

Кирилл Шевченко (Румыния, 2602, 2562)

Призовой фонд турнира: $175,000

1 - $40.000

2 - $30.000

3 - $25.000

4 - $20.000

5 - $15.000

6 - $11.000

7 - $10.000

8 - $9.000

9 - $8.000

10 - $7.000

Формат турнира:

Рапид: 1 круг (каждый с каждым по 1 партиии)

Блиц: 2 круга (каждый с каждым по 2 партиии)

Очки в рапиде: победа 2, ничья 1, поражение 0. В блице: 1, ½, 0.

Победитель турнира определится по сумме очков.

Контроль:

Рапид: 25 минут + 10 секунд

Блиц: 5 минут + 3 секунды

Игровые дни:

Рапид 21-23 мая

Блиц 24-25 мая

Начало игры в 15.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.

Трансляция партий:

lichess

chess24

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Официальный сайт турнира

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