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Гранд Чесс Тур 2023. Этап 2, Варшава (Польша)


В г. Варшава (Польша) с 21 по 25 мая проходит второй этап серии Grand Chess Tour 2023. 10 гроссмейстеров сразятся в рапид и блиц.

Состав:
Магнус Карлсен (Норвегия, рейтинг рапид 2839, блиц 2852)
Уэсли Со (США, 2788, 2749)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2782, 2790)
Рихард Раппорт (Румыния, 2767, )
Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2762, 2723)
Левон Аронян (США, 2729, 2804)
Аниш Гири (Нидерланды, 2714, 2807)
Радослав Войташек (Польша, 2622, 2605)
Богдан-Даниель Дяк (Румыния, 2618, 2649)
Кирилл Шевченко (Румыния, 2602, 2562)

Призовой фонд турнира: $175,000
1 - $40.000
2 - $30.000
3 - $25.000
4 - $20.000
5 - $15.000
6 - $11.000
7 - $10.000
8 - $9.000
9 - $8.000
10 - $7.000

Формат турнира:
Рапид: 1 круг (каждый с каждым по 1 партиии)
Блиц: 2 круга (каждый с каждым по 2 партиии)
Очки в рапиде: победа 2, ничья 1, поражение 0. В блице: 1, ½, 0.
Победитель турнира определится по сумме очков.

Контроль:
Рапид: 25 минут + 10 секунд
Блиц: 5 минут + 3 секунды

Игровые дни:
Рапид 21-23 мая
Блиц 24-25 мая

Начало игры в 15.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.

Трансляция партий:
lichess
chess24

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