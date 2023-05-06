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Гранд Чесс Тур 2023. Этап 1. Бухарест, Румыния. Классика
В г. Бухарест (Румыния) с 6 по 15 мая проходит первый этап серии Grand Chess Tour 2023. 10 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы.
Состав:
Призовой фонд турнира: $350,000
Контроль: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца + 30 секунд на ход.
Формат турнира:
Игровые дни:
Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.
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