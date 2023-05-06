







В г. Бухарест (Румыния) с 6 по 15 мая проходит первый этап серии Grand Chess Tour 2023. 10 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы.

Состав:

Ян Непомнящий (Россия, рейтинг 2794)

Чемпион мира Дин Лижэнь (Китай, 2789)

Алиреза Фируджа (Франция, 2785)

Аниш Гири (Нидерланды, 2768)

Фабиано Каруана (США, 2764)

Уэсли Со (США, 2760)

Рихард Раппорт (Румыния, 2745)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2742)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2724)

Богдан-Даниель Дяк (Румыния, 2700)

Призовой фонд турнира: $350,000

1 - $100.000

2 - $65.000

3 - $48.000

4 - $32.000

5 - $26.000

6 - $21.000

7 - $18.500

8 - $16.000

9 - $13.000

10 - $10.500

Контроль: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца + 30 секунд на ход.

Формат турнира:

Круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии)

Игровые дни:

6-10, 12-15 мая

Начало игры в 15.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.

Трансляция партий

Обсудить в чате

Обсудить на форуме

Официальный сайт турнира

Понравилось? Поделитесь!