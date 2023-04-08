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Матч на первенство мира Непомнящий - Дин Лижэнь
В г. Астана (Казахстан) с 9 по 30 апреля 2023 г. проходит матч на первенство мира по шахматам между Яном Непомнящим (Россия) и Дином Лижэнем (Китай). Шахматисты сыграют 14 партий. В случае ничейного счета будет назначен тай-брейк.
Контроль времени: 120 минут на 40 ходов + 60 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с 61 хода.
Призы: 2.000.000 евро.
Игровые дни: 9-10, 12-13, 15-16, 18, 20-21, 23-24, 26-27, 29-30(тай) апреля
Комментирует международный гроссмейстер Сергей Шипов!
Архив трансляций турнира
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