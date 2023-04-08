



В г. Астана (Казахстан) с 9 по 30 апреля 2023 г. проходит матч на первенство мира по шахматам между Яном Непомнящим (Россия) и Дином Лижэнем (Китай). Шахматисты сыграют 14 партий. В случае ничейного счета будет назначен тай-брейк.

Контроль времени: 120 минут на 40 ходов + 60 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с 61 хода.

Тай-брейк: 4 партии 25+10, 2 партии 5+3, 2 партии 5+3, 2 партии 5+3, армагеддон 5/4 + 2 секунды с 61 хода.

Призы: 2.000.000 евро.

Победитель - €1.200.000, проигравший - €800.000 - если матч завершится в основное время.

Победитель - €1.100.000, проигравший - €900.000 - если матч завершится на тай-брейке.

Игровые дни: 9-10, 12-13, 15-16, 18, 20-21, 23-24, 26-27, 29-30(тай) апреля

Выходные: 11, 14, 17, 19, 22, 25, 28 апреля

Время начала игры: 12.00 мск

Партии:

lichess

chess24

Комментирует международный гроссмейстер Сергей Шипов!

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партия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 тай счет Непомнящий 0,0 Лин Лижэнь 0,0 дата, апреляя 2023 9 10 12 13 15 16 18 20 21 23 24 26 27 29 30 мг Сергей Шипов прямой эфир обзор

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