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Тур Чемпионов 2023. Турнир 2, апрель
Участники дивизиона 1:
Участники Дивизиона 2:
Призы: $235000
Формат турнира: Нокаут с двойным выбыванием.
Контроль времени: 15 минут на партию + 3 секунды добавления на ход
Игровые дни: 3 - 7 февраля
Начало игры: 18.00 по Москве
Партии
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