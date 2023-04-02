Главная Тур Чемпионов 2023. Турнир 2, апрель





C 3 по 7 апреля состоится второй турнир серии "Тур чемпионов" 2023 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид). Участники дивизиона 1:

Чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2839)

Уэсли Со (США, 2788)

Владимир Федосеев (Россия, 2752)

Фабиано Каруана (США, 2752)

Хикару Накамура (США, 2748)

Владислав Артемьев (Россия, 2735)

Левон Аронян (США, 2721)

Ле Куанг Лием (Вьемтнам, 2661) Участники Дивизиона 2:

Владимир Крамник (Россия, 2756)

Даниил Дубов (Россия, 2727)

Нобирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2703)

Денис Лазавик (Беларусь, 2488)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2762)

Аниш Гири (Нидерланды, 2714)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2587)

и многие другие Призы: $235000

1 - $30000

2 - $20000

3 - $15000

4 - $12500

5 - $10000

6 - $7500

Дивизион 2 - $71500

Дивизион 3 - $51500 Формат турнира: Нокаут с двойным выбыванием. Контроль времени: 15 минут на партию + 3 секунды добавления на ход Игровые дни: 3 - 7 февраля Начало игры: 18.00 по Москве Партии Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы! Обсудить на форуме

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