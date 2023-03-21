Друзья!

Во вторник, 21 марта приглашаем вас сыграть в блиц с Сергеем Шиповым. Начало в 20.15 по Москве ИЛИ РАНЬШЕ), игра состоится на площадке Lichess.

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Вызываем с контролем от 1+1, 2+0, 2+1, 3+0, без рейтинга. Только классические шахматы, без вариантов!

Для вызова перейдите на страницу Сергея Шипова на lichess и нажмите на значок перекрещенных сабель правее телевизора (не в самой верхней строке, а ниже), выберите контроль времени и отправьте вызов.







Сергей Шипов играет со зрителями

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