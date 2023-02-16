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Супертурнир Дюссельдорф 2023




Друзья!
В г. Дюссельдорф (Германия) с 16 по 25 февраля проходит Настоящий (живой, реальный, оффлайн) шахматный супертурнир.

Участники турнира:
Ян Непомнящий (Россия, рейтинг 2793)
Аниш Гири (Нидерланды, 2780)
Уэсли Со (США, 2766)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2737)
Левон Аронян (США, 2736)
Ан-Кшиштоф Дуда (Польша, 2729)
Гукеш Доммараджу (Индия, 2718)
Винсент Каймер (Германия, 2698)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2690)
Андрей Есипенко (Россия, 2678)

Формат турнира: круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии).

Контроль времени: 120 минут на 40 ходов + 60 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с 61-го

Игровые дни: 16-19, 21-25 февраля

Время начала: 16.00 по Москве

Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы

Трансляция партий:: Lichess Chess24

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Официальный сайт турнира

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