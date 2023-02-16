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Супертурнир Дюссельдорф 2023
Друзья!
Участники турнира:
Формат турнира: круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии).
Контроль времени: 120 минут на 40 ходов + 60 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с 61-го
Игровые дни: 16-19, 21-25 февраля
Время начала: 16.00 по Москве
Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы
Трансляция партий:: Lichess Chess24
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