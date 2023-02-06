Главная Тур чемпионов 2023. Турнир 1, февраль





C 6 по 10 февраля состоится первый турнир серии "Тур чемпионов" 2023 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид). Участники:

Чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2839)

Уэсли Со (США, 2780)

Хикару Накамура (США, 2750)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2745)

Арджун Эригайси (Индия, 2685)

Алексей Сарана (Россия, 2643)

Рауф Мамедов (Азербайджан, 2632)

Гукеш Доммараджу (Индия, 2629) Призы: $235000

1 - $30000

2 - $20000

3 - $15000

4 - $12500

5 - $10000

6 - $7500

Дивизион 2 - $71500

Дивизион 3 - $51500 Формат турнира: Нокаут с двойным выбыванием. Контроль времени: 15 минут на партию + 3 секунды добавления на ход Игровые дни: 6 - 10 февраля Начало игры: 19.00 по Москве Партии Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы! Обсудить на форуме

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