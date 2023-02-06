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Тур чемпионов 2023. Турнир 1, февраль
Участники:
Призы: $235000
Формат турнира: Нокаут с двойным выбыванием.
Контроль времени: 15 минут на партию + 3 секунды добавления на ход
Игровые дни: 6 - 10 февраля
Начало игры: 19.00 по Москве
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