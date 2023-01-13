



Друзья!

В г. Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 14 по 29 января проходит Настоящий!! (живой, реальный, оффлайн) шахматный супертурнир.

Участники турнира:

чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рейтинг 2859)

Дин Лижень (Китай, 2811)

Фабиано Каруана (США, 2766)

Аниш Гири (Нидерланды, 2764)

Уэсли Со (США, 2760)

Рихард Раппорт (Румыния, 2740)

Левон Аронян (США, 2735)

Гукеш Доммараджу (Индия, 2725)

Арджун Эригайси (Индия, 2722)

Пархам Магсудлу (Иран, 2719)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2713

Винсент Каймер (Германия, 2696)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2684)

Йорден Ван Форест (Нидерланды, 2681).

Формат турнира: круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход

Игровые дни: 14-17, 19-22, 24-25, 27-29 января

Время начала: 16.00 по Москве. Последний тур - 14.00 по Москве

Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы

Трансляция партий:: Lichess Chess24

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