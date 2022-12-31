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С новым 2023 годом!
Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2023-м годом!
Пусть он будет счастливым и успешным для всех нас!
В новом году состоятся увлекательные шахматные события, в том числе матч на первенство мира Непомнящий - Дин Лижень.
Наш сайт и Ютьюб-канал Crestbook обязательно будут освещать все крупнейшие турниры года, мы продолжим проводить блицтурниры, будем общаться и расширять наше сообщество.
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Ура! У нас есть расписание!!
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