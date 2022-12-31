Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2023-м годом!

Пусть он будет счастливым и успешным для всех нас!

В новом году состоятся увлекательные шахматные события, в том числе матч на первенство мира Непомнящий - Дин Лижень.

Посмотрим и поболеем!

Наш сайт и Ютьюб-канал Crestbook обязательно будут освещать все крупнейшие турниры года, мы продолжим проводить блицтурниры, будем общаться и расширять наше сообщество.

Всех с праздником и до новых встреч!



