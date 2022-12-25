С 26 по 30 декабря в г. Алма-Ата (Казахстан) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (15+10) и блицу (3+2). Турниры проходят по швейцарской системе. У мужчин 13 туров в быстрые шахматы (26-28 декабря) и 21 тур в блиц (29-30 декабря). У женщин - 11 туров рапид, 17 туров блиц.
Среди участников мужского турнира - Карлсен, Накамура, Непомнящий, Грищук, Дубов, Артемьев, Федосеев, Есипенко, Андрейкин, Мамедьяров, Каруана, Вашье-Лаграв, Дуда, Гири, Раппорт, Нихал Сарин, Джобава, Гельфанд, Жигалко, Шиманов и многие другие. Среди участниц женского турнира - Горячкина, Костенюк, Лагно, Гунина, Шувалова, Ушенина, Гапоненко, Абдумалик, Асаубаева, Даниелян, Дзагнидзе, Тань Чжунъи, Конеру, Дронавалли, Стефанова и многие другие.