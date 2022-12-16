Сергей Шипов в командной мега-битве! Сражайся за Крестбук! 16 декабря 2022
Друзья!
16 декабря в 20.00 мск на площадке Lichess состоится командная мега-битва! Между собой сразятся команды крупнейших шахматных сообществ мира. Приглашаем всех! Вступай в команду Сергея Шипова Crestbook и бейся за честь клуба!
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и мг Сергея Шипова на наших каналах
Турнир здесь
Для участия в турнире вступите в наш клуб
При входе в турнир выберите команду "Crestbook"
Допускаются участники, сыгравшие 5 и больше партий в блиц на lichess
Продолжительность: 2 часа Контроль: 3+2 Подсчет очков и личный зачет: как в обычной арене Командный зачет: По 20 лучшим результатам в каждой команде Особенность: лично-командный зачет - игроки одной команды не встречаются друг с другом