Главная Гири - Нихал. Скоростные шахматы Speed chess 2022. 1/8 финала







Друзья!

23 ноября стартует турнир "Скоростные шахматы 2022" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $100.000.



Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются.



Призовой фонд матча: Победитель получает $2000, $2000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Призовой фонд турнира: $100.000



Матчи 1/8 финала:

Фабиано Каруана - Арджун Эригайси 23 ноября, 19:00 мск

Александр Грищук - Жин Лижень 27 ноября, 16:00 мск

Ян Непомнящий - Максим Вашье-Лаграв 28 ноября, 21:00 мск

Левон Аронян - Дмитрий Андрейкин 30 ноября, 21:00 мск

Магнус Карлсен - Гукеш Доммараджу 6 декабря, 19:00 мск

Аниш Гири - Нихал Сарин 7 декабря, 19:00 мск

Уэсли Со - Нодирбек Абдусатторов 8 декабря, 17:00 мск

Хикару Накамура - Давид Паравян 8 декабря, 21:00 мск

Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2021"

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