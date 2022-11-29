|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Матчи претенденток 2022
В г. Хива (Узбекистан) с 29 ноября по 11 декабря проходят матчи претенденток. Победительница сразится с китаянкой Лэй Тинцзе за право бросить вызов чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь.
Матчи 1/8 финала:
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого.
Официальный сайт
Перейти к обсуждению на форуме
Понравилось? Поделитесь!
|
Расписание стримов
Ура! У нас есть расписание!!
Новые видео на нашем Youtube-канале
Podpiska!» Crestbook!
Podelis!