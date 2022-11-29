В г. Хива (Узбекистан) с 29 ноября по 11 декабря проходят матчи претенденток. Победительница сразится с китаянкой Лэй Тинцзе за право бросить вызов чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь.

Матчи 1/8 финала:

Александра Горячкина (Россия, 2584) - Александра Костенюк (Россия, 2521)

Екатерина Лагно (Россия, 2563) - Тань Чжунъи (Китай, 2514)

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 29-30 ноября, 2-3, 6-7, 9-10 декабря. Тай-брейки - 4, 11 декабря.

Начало игры: 13.00 по Москве

Призовой фонд: 180.000 евро









Официальный сайт

Трансляция партий на Chess24

Трансляция партий на Lichess

Перейти к обсуждению на форуме

Понравилось? Поделитесь!