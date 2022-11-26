Друзья!
23 ноября стартует турнир "Скоростные шахматы 2022" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $100.000.
Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча: Победитель получает $2000, $2000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
Призовой фонд турнира: $100.000
Матчи 1/8 финала:
Фабиано Каруана - Арджун Эригайси 23 ноября, 19:00 мск
Александр Грищук - Жин Лижень 27 ноября, 16:00 мск
Ян Непомнящий - Максим Вашье-Лаграв 28 ноября, 21:00 мск
Левон Аронян - Дмитрий Андрейкин 30 ноября, 21:00 мск
Магнус Карлсен - Гукеш Доммараджу 6 декабря, 19:00 мск
Аниш Гири - Нихал Сарин 7 декабря, 19:00 мск
Уэсли Со - Нодирбек Абдусатторов 8 декабря, 17:00 мск
Хикару Накамура - Давид Паравян 8 декабря, 21:00 мск
Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2021"
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