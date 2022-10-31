Главная Сергей Шипов в блиц-турнире Титульный вторник. 1 ноября 2022



Друзья!

Во вторник состоится традиционный престижный блиц-турнир "Titled Tuesday" (Титульный вторник). В турнире регулярно участвуют Даниил Дубов, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев, Даниель Народицкий, Хикару Накамура, Алиреза Фируджа и другие знаменитые блицоры.

Контроль 3+1, 11 туров, швейцарская система. В турнире сыграет Сергей Шипов! Его партии мы и покажем в прямом эфире.

Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова и кмс Дмитрия Филимонова





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