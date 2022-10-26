





Друзья!

С 25 по 30 октября 2022 года в Рейкьявике (Исландия) проходит Чемпионат мира по шахматам Фишера. 8 гроссмейстеров сразятся за звание чемпиона

Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия)

Ян Непомнящий (Россия)

Хикару Накамура (США)

Уэсли Со (США)

Владимир Федосеев (Россия)

Нодирбек Адбусатторов (Узбекистан)

Маттиас Блюбаум (Германия)

Хьйервар Гретарссон (Исландия)

Призовой фонд турнира: $ 400,000

1 - $ 150,000

2 - $ 85,000

3 - $ 55,000

4 - $ 40,000

5 - $ 25,000

6 - $ 20,000

7 - $ 15,000

8 - $ 10,000

Формат турнира:

Предварительный этап:

2 группы по 4 участника в каждой. Групповые турниры в два круга (каждый с каждым по 2 Матча, всего 6 матчей для любого из участников). Каждый матч состоит из 2 партий. 2 лучших из каждой группы выходят в полуфиналы

Полуфиналы и финал:

Олимпиская система (матчи на вылет). Каждый матч состоит из 4 партий

Контроль времени:

25 минут на 30 ходов + 5 минут до конца партии + 5 секунд добавления на ход

Расписание:

25-27 октября - групповой турнир

28 октября - выходной

29 октября - полуфиналы

30 октября - финал

Начало игры: 18.00 по Москве

Партии:

Групповой турнир:

chess24

lichess

Плей-офф:

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