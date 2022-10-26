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Чемпионат мира по шахматам Фишера 2022



Друзья!
С 25 по 30 октября 2022 года в Рейкьявике (Исландия) проходит Чемпионат мира по шахматам Фишера. 8 гроссмейстеров сразятся за звание чемпиона

Участники:
Магнус Карлсен (Норвегия)
Ян Непомнящий (Россия)
Хикару Накамура (США)
Уэсли Со (США)
Владимир Федосеев (Россия)
Нодирбек Адбусатторов (Узбекистан)
Маттиас Блюбаум (Германия)
Хьйервар Гретарссон (Исландия)

Призовой фонд турнира: $ 400,000
1 - $ 150,000
2 - $ 85,000
3 - $ 55,000
4 - $ 40,000
5 - $ 25,000
6 - $ 20,000
7 - $ 15,000
8 - $ 10,000

Формат турнира:
Предварительный этап:
2 группы по 4 участника в каждой. Групповые турниры в два круга (каждый с каждым по 2 Матча, всего 6 матчей для любого из участников). Каждый матч состоит из 2 партий. 2 лучших из каждой группы выходят в полуфиналы
Полуфиналы и финал:
Олимпиская система (матчи на вылет). Каждый матч состоит из 4 партий

Контроль времени:
25 минут на 30 ходов + 5 минут до конца партии + 5 секунд добавления на ход

Расписание:
25-27 октября - групповой турнир
28 октября - выходной
29 октября - полуфиналы
30 октября - финал

Начало игры: 18.00 по Москве

Партии:
Групповой турнир:
chess24
lichess
Плей-офф:

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