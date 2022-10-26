Формат турнира:
Предварительный этап:
2 группы по 4 участника в каждой. Групповые турниры в два круга (каждый с каждым по 2 Матча, всего 6 матчей для любого из участников). Каждый матч состоит из 2 партий. 2 лучших из каждой группы выходят в полуфиналы
Полуфиналы и финал:
Олимпиская система (матчи на вылет). Каждый матч состоит из 4 партий
Контроль времени:
25 минут на 30 ходов + 5 минут до конца партии + 5 секунд добавления на ход
Расписание:
25-27 октября - групповой турнир
28 октября - выходной
29 октября - полуфиналы
30 октября - финал