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Гарри Каспаров в турнире "Битва чемпионов" 2022
Друзья!
Участники:
Призовой фонд: 150 000
Формула проведения: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии), 9 туров
Контроль времени: 20 минут на партию, 5 секунд добавления на ход
Расписание:
Начало игры: 22.00 мск
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