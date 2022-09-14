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Гарри Каспаров в турнире "Битва чемпионов" 2022




Друзья!
C 14 по 16 сентября 2022 г. проходит турнир "Битва чемпионов 2020". 10 гроссмейстеров сразятся в шахматы Фишера

Участники:
Гарри Каспаров
Ян Непомнящий
Алиреза Фирузджа
Хикару Накамура
Петр Свидлер
Шахрияр Мамедьяров
Левон Аронян
Фабиано Каруана
Уэсли Со
Леньер Домингес

Призовой фонд: 150 000
1 - $37.500
2 - $25.000
3 - $20.000
4 - $15.000
5 - $12.500
6 - $10.000
7-10 - по $7.500

Формула проведения: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии), 9 туров

Контроль времени: 20 минут на партию, 5 секунд добавления на ход

Расписание:
14 сентября – туры 1-3
15 сентября – туры 4-6
16 сентября – туры 7-9

Начало игры: 22.00 мск

Партии

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