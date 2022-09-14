Главная Гарри Каспаров в турнире "Битва чемпионов" 2022





Друзья!

C 14 по 16 сентября 2022 г. проходит турнир "Битва чемпионов 2020". 10 гроссмейстеров сразятся в шахматы Фишера Участники:

Гарри Каспаров

Ян Непомнящий

Алиреза Фирузджа

Хикару Накамура

Петр Свидлер

Шахрияр Мамедьяров

Левон Аронян

Фабиано Каруана

Уэсли Со

Леньер Домингес Призовой фонд: 150 000

1 - $37.500

2 - $25.000

3 - $20.000

4 - $15.000

5 - $12.500

6 - $10.000

7-10 - по $7.500 Формула проведения: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии), 9 туров Контроль времени: 20 минут на партию, 5 секунд добавления на ход Расписание:

14 сентября – туры 1-3

15 сентября – туры 4-6

16 сентября – туры 7-9 Начало игры: 22.00 мск Партии Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы! Обсудить на форуме

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