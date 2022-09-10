







В г. Чебоксары с 11 по 22 сентября проходят Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом. Призовой фонд мужского турнира: 7.000.000 рублей. Женского - 4.000.000 рублей.



Составы турниров:

Мужчины:

Владислав Артемьев (2706)

Санан Сюгиров (2703)

Даниил Дубов (2702)

Евгений Томашевский (2700)

Андрей Есипенко (2678)

Евгений Наер (2676)

Максим Матлаков (2671)

Максим Чигаев (2641)

Александр Рахманов (2633)

Арсений Нестеров (2575)

Илья Ильюшенок (2551)

Володар Мурзин (2534)

Женщины:

Валентина Гунина (2469)

Наталья Погонина (2453)

Алиса Галлямова (2421)

Ольга Гиря (2395)

Лея Гарифуллина (2375)

Алина Бивол (2366)

Марина Гусева (2363)

Дарья Чарочкина (2348)

Евгения Овод (2323)

Екатерина Гольцева (2275)

Мария Якимова (2252)

Яна Жапова (2205).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Время начала туров: 15.00 по Москве.

Игровые дни: 11-16, 18-22 сентября.

Официальный сайт

Прямая трансляция партий:

Chessbomb: Мужчины, Женщины

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