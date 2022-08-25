











В г. Сент-Луис (США) с 26 по 30 августа проходит четвертый этап серии Grand Chess Tour 2022. 26-28 августа участники сразятся в быстрые шахматы, а 29-30 августа - в блиц.

Состав:

Ян Непомнящий (Россия, рапид рейтинг 2795, блиц рейтинг 791)

Хикару Накамура (США, 2837, 2850)

Алиреза Фируджа (Франция, 2704, 2795)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2695, 2710)

Левон Аронян (США, 2728, 2850)

Фабиано Каруана (США, 2766, 2847)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2763, 2812)

Леньер Домингес (США, 2705, 2708)

Сэм Шенкленд (США, 2616, 2645)

Джеффри Шонг (США, 2725, 2714)

Призовой фонд турнира: $175,000

1 - $40.000

2 - $30.000

3 - $25.000

4 - $20.000

5 - $15.000

6 - $11.000

7 - $10.000

8 - $9.000

9 - $8.000

10 - $7.000

Формат турнира:

1 круг (каждый с каждым по 1 партиии) в быстрые шахматы

2 круга (каждый с каждым по 2 партиии) в блиц

Очки в рапиде: победа 2, ничья 1, поражение 0. В блице: 1, ½, 0.

Победитель турнира определится по сумме очков.

Контроль:

Рапид 25 минут + 10 секунд

Блиц: 5 минут + 3 секунды

Игровые дни:

Рапид 26-28 августа

Блиц 29-30 августа

Начало игры в 21.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова и кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.

Трансляция партий:

lichess

Официальный сайт турнира

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