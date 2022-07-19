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Гранд Чесс Тур 2022. Этап 3. Загреб, Хорватия. Рапид + блиц
В г. Загреб (Хорватия) с 20 по 24 июля проходит третий этап серии Grand Chess Tour 2022. 20-22 июля участники сразятся в быстрые шахматы, а 23-24 июля - в блиц.
Состав:
Призовой фонд турнира: $175,000
Формат турнира:
Контроль:
Игровые дни:
Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова и кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.
Трансляция партий:
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