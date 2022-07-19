



В г. Загреб (Хорватия) с 20 по 24 июля проходит третий этап серии Grand Chess Tour 2022. 20-22 июля участники сразятся в быстрые шахматы, а 23-24 июля - в блиц.

Состав:

Чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рейтинг рапид 2847, рейтинг блиц 2835)

Ян Непомнящий (Россия, 2821, 2740)

Алиреза Фируджа (Франция, 2670, 2791)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2699, 2778)

Уэсли Со (США, 2779, 2763)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2764, 2784)

Леньер Домингес (США, 2754, 2729)

Веселин Топалов (Болгария, 2728, 2667)

Йорден Ван Форест (Нидерланды, 2680, 2609)

Иван Шарич (Хорватия, 2680, 2550)

Призовой фонд турнира: $175,000

1 - $40.000

2 - $30.000

3 - $25.000

4 - $20.000

5 - $15.000

6 - $11.000

7 - $10.000

8 - $9.000

9 - $8.000

10 - $7.000

Формат турнира:

1 круг (каждый с каждым по 1 партиии) в быстрые шахматы

2 круга (каждый с каждым по 2 партиии) в блиц

Очки в рапиде: победа 2, ничья 1, поражение 0. В блице: 1, ½, 0.

Победитель турнира определится по сумме очков.

Контроль:

Рапид 25 минут + 10 секунд

Блиц: 5 минут + 3 секунды

Игровые дни:

Рапид 20-22 июля

Блиц 23-24 июля

Начало игры в 16.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова и кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.

Трансляция партий:

lichess

chess24

Официальный сайт турнира

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