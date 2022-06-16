















Друзья!

С 17 июня по 5 июля 2022 года состоится турнир претендентов. 8 гроссмейстеров сразятся за право сыграть матч на первенство мира с чемпионом Магнусом Карлсеном

Участники:

Ян Непомнящий (Россия, рейтинг 2766)

Дин Лижэнь (Китай, 2806)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2793)

Фабиано Каруана (США, 2783)

Рихард Раппорт (Румыния, 2764)

Хикару Накамура (США, 2760)

Теймур Раджабов (Азербайджан, 2753)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2750)

Формат турнира:

Круговой турнир в два круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае, если первое место разделят несколько шахматистов, между ними состоится дополнительный турнир (тай-брейк) в быстрые шахматы и блиц

Контроль времени:

120 минут на 40 ходов + 60 минут на последующие 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с 1-го

Подсчет очков:

победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка

Призовой фонд турнира: 500.000 евро

1 - €48.000

2 - €36.000

3 - €24.000

Остальные призовые будут распределены за набранные очки, каждое очко принесет €7.000

Начало игры: 16.00 по Москве

Партии:

chess24

lichess

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