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Турнир претендентов 2022








Друзья!
С 17 июня по 5 июля 2022 года состоится турнир претендентов. 8 гроссмейстеров сразятся за право сыграть матч на первенство мира с чемпионом Магнусом Карлсеном

Участники:
Ян Непомнящий (Россия, рейтинг 2766)
Дин Лижэнь (Китай, 2806)
Алиреза Фирузджа (Франция, 2793)
Фабиано Каруана (США, 2783)
Рихард Раппорт (Румыния, 2764)
Хикару Накамура (США, 2760)
Теймур Раджабов (Азербайджан, 2753)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2750)

Формат турнира:
Круговой турнир в два круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае, если первое место разделят несколько шахматистов, между ними состоится дополнительный турнир (тай-брейк) в быстрые шахматы и блиц

Контроль времени:
120 минут на 40 ходов + 60 минут на последующие 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с 1-го

Подсчет очков:
победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка

Призовой фонд турнира: 500.000 евро
1 - €48.000
2 - €36.000
3 - €24.000
Остальные призовые будут распределены за набранные очки, каждое очко принесет €7.000

Начало игры: 16.00 по Москве

Партии:
chess24
lichess

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июнь - июль 2022 17 18 19 21 22 23 25 26 27 29 30 1 3 4 5
мг Сергей Шипов эфир youtube youtube                      
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