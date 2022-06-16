Формат турнира:
Круговой турнир в два круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае, если первое место разделят несколько шахматистов, между ними состоится дополнительный турнир (тай-брейк) в быстрые шахматы и блиц
Контроль времени:
120 минут на 40 ходов + 60 минут на последующие 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с 1-го
Подсчет очков:
победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка
Призовой фонд турнира: 500.000 евро
1 - €48.000
2 - €36.000
3 - €24.000
Остальные призовые будут распределены за набранные очки, каждое очко принесет €7.000