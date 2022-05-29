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Блиц-турнир с участием 10 гроссмейстеров: Участники:

Чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия)

Вишванатан Ананд (Индия)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Теймур Раджабов (Азербайджан)

Веселин Топалов (Болгария)

Аниш Гири (Нидерланды, 2730)

Уэсли Со (США)

Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Ван Хао (Китай)

Арьян Тари (Норвегия) Формат турнира:

Круговой турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии) Контроль времени:

3 минуты на партию + 2 секунды на ход Начало игры: 19.00 по Москве Партии Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы! Подпишитесь на канал Crestbook!

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