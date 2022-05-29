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Ставангер 2022





Блиц-турнир с участием 10 гроссмейстеров:

Участники:
Чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия)
Вишванатан Ананд (Индия)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Теймур Раджабов (Азербайджан)
Веселин Топалов (Болгария)
Аниш Гири (Нидерланды, 2730)
Уэсли Со (США)
Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Ван Хао (Китай)
Арьян Тари (Норвегия)

Формат турнира:
Круговой турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии)

Контроль времени:
3 минуты на партию + 2 секунды на ход

Начало игры: 19.00 по Москве

Партии

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