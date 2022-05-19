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Друзья!

C 19 по 26 мая состоится четвертый турнир серии "Тур чемпионов" 2022 года. 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:

Чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2847)

Дин Лижэнь (Китай, 2836)

Вэй И (Китай, 2752)

Аниш Гири (Нидерланды, 2730)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2699)

Нильс Гранделиус (Швеция, 2652)

Йорден ван Форест (Нидерланды, 2645)

Давид Антон (Испания, 2633)

Гавейн Джонс (Англия, 2630)

Пентала Харикришна (Индия, 2624)

Сантош Видит (Индия, 2617)

Сэм Шенкленд (США, 2616)

Арьян Тари (Норвегия, 2531)

Ханс Ниманн (США, 2529)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 1927)

Абхиманью Мишра (США, без рейтинга)

Формат турнира:

Отбор: круговой отборочный турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии). За победу начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко.

Плей-офф: олимпийская система, на вылет (8 лучших по итогам отбора).

В 1/4 и 1/2 соперники играют по 1 матчу (1 день) из 4 партий каждый. В случае ничьей - 2 партии в блиц, если снова ничья - армагеддон.

В финале соперники играют 2 матча (2 дня) из 4 партий каждый. В случае ничьей по матчам 1-1 (счет по партиям не учитывается!) - 2 партии в блиц, если снова ничья - армагеддон.

Контроль времени:

Рапид:

15 минут на партию + 10 секунд добавления на ход

Блиц: 5 минут на партию + 3 секунды



Армагеддон: 5 минут белым, 4 минуты черным, ничья в пользу черных

Расписание:

19 - 22 мая – круговой турнир

23 - 26 маяфевраля – плей-офф

Начало игры: 19.00 по Москве

Партии, отбор

Партии, плей-офф

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