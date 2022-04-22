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Тур Чемпионов Магнуса Карлсена 2022. Турнир 3 - апрель






Друзья!
C 19 по 26 февраля состоится первый турнир серии "Тур чемпионов" 2022 года. 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:
Чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия)
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)
Аниш Гири (Нидерланды)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Ле Куанг Лием (2660, Вьетнам)
Йорден ван Форест (2645, Нидерланды)
Эрик Хансен (2579, Канада)
Рамешбабу Прагнанандха (1927, Индия)

Начало игры: 19.00 по Москве

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