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Гран-при 2022. 3 этап, Берлин
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Участники серии Гран-при: Левон Аронян (США, рейтинг 2772), Аниш Гири (Нидерланды, 2772), Уэсли Со (США, 2772), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2767), Александр Грищук (Россия, 2764), Рихард Раппорт (Венгрия, 2763), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2761), Леньер Домингес (США, 2752), Дмитрий Андрейкин (Россия, 2736), Хикару Накамура (США, 2736), Видит Гуджрати (Индия, 2727), Никита Витюгов (Россия, 2726), Даниил Дубов (Россия, 2720), Пентала Харикришна (Индия, 2719), Андрей Есипенко (Россия, 2714), Юй Янъи (Китай, 2713), Сэм Шенкланд (США, 2708), Алексей Широв (Испания, 2704), Владимир Федосеев (Россия, 2704), Радослав Войташек (Польша, 2686), Александр Предке (Россия, 2682), Григорий Опарин (Россия, 2681), Винсент Кеймер (Германия, 2664), Этьен Бакро (Франция, 2642), Амин Табатабей (Иран, 2623)
С 22 марта по 4 апреля в г. Берлин (Германия) проходит третий этап. 16 шахматистов сразятся за призы и зачетные очки. Сначала состоятся отборочные турниры в 4 группах по круговой системе в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии - белыми и черными). Победители групп сыграют полуфиналы и финал, состоящие из 2 партий. В случае равного количества очков у победителей в группах, а также при ничейном счете в полуфиналах и финале состоятся тай-брейки.
Участники 2 этапа:
Призы этапа: общий призовой фонд €150.000.
Зачетные очки серии Гран-при:
Зачёт после 2 этапов из 3: Раппорт(сыграл оба свои турнира) - 20 ; Накамура(1) - 13; Аронян(1), Андрейкин(1) - 10; Видит(2), Гири(1), Домингес(1), Вашье-Лаграв(1) - 7; Со(1), Есипенко(1), Шенкланд(1), Войташек(1) - 4
Контроль:
Время начала игры: 17.00 мск
Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook
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