



















Друзья!

4 февраля стартует серия Гран-при ФИДЕ 2022. По итогам 3 турниров серии будет разыграно € 450.000 и 2 путевки в турнир претендентов. Каждый из 24 участников серии примет участие в 2 турнирах.

Участники серии Гран-при: Левон Аронян (США, рейтинг 2772), Аниш Гири (Нидерланды, 2772), Уэсли Со (США, 2772), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2767), Александр Грищук (Россия, 2764), Рихард Раппорт (Венгрия, 2763), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2761), Леньер Домингес (США, 2752), Хикару Накамура (США, 2736), Видит Гуджрати (Индия, 2727), Никита Витюгов (Россия, 2726), Даниил Дубов (Россия, 2720), Пентала Харикришна (Индия, 2719), Андрей Есипенко (Россия, 2714), Юй Янъи (Китай, 2713), Сэм Шенкланд (США, 2708), Алексей Широв (Испания, 2704), Владимир Федосеев (Россия, 2704), Радослав Войташек (Польша, 2686), Александр Предке (Россия, 2682), Григорий Опарин (Россия, 2681), Винсент Кеймер (Германия, 2664), Этьен Бакро (Франция, 2642), Амин Табатабей (Иран, 2623)

С 1 по 13 марта в г. Берлин (Германия) проходит второй этап. 16 шахматистов сразятся за призы и зачетные очки. Сначала состоятся отборочные турниры в 4 группах по круговой системе в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии - белыми и черными). Победители групп сыграют полуфиналы и финал, состоящие из 2 партий. В случае равного количества очков у победителей в группах, а также при ничейном счете в полуфиналах и финале состоятся тай-брейки.

Участники 2 этапа:

1 группа: Грищук, Андрейкин, Шенкленд, Бакро

2 группа: Гири, Витюгов, Харикришна, Табатабаи

3 группа: Раппорт, Видит, Федосеев, Широв

4 группа: Мамедьяров, Вашье-Лаграв, Юй Янъи, Предке

Призы этапа: общий призовой фонд €150.000.

1 - €24000

2 - €18000

3-4 - €12000

5-8 - €9000

9-11 - €7000

13-16 - €5000

Зачетные очки серии Гран-при:

1 - 13

2 - 10

3-4 - 7

5-8 - 4

9-11 - 2

13-16 - 0

Контроль:

Классика: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход

Тай-брейк: 2 партии x (15 + 10); если ничья, то 2 партии x (3 + 2); если ничья, то Армагеддон ("партия смерти") 5+4

Время начала игры: 17.00 мск

Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook

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