|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Гран-при 2022. 2 этап, Белград
Друзья!
Участники серии Гран-при: Левон Аронян (США, рейтинг 2772), Аниш Гири (Нидерланды, 2772), Уэсли Со (США, 2772), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2767), Александр Грищук (Россия, 2764), Рихард Раппорт (Венгрия, 2763), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2761), Леньер Домингес (США, 2752), Хикару Накамура (США, 2736), Видит Гуджрати (Индия, 2727), Никита Витюгов (Россия, 2726), Даниил Дубов (Россия, 2720), Пентала Харикришна (Индия, 2719), Андрей Есипенко (Россия, 2714), Юй Янъи (Китай, 2713), Сэм Шенкланд (США, 2708), Алексей Широв (Испания, 2704), Владимир Федосеев (Россия, 2704), Радослав Войташек (Польша, 2686), Александр Предке (Россия, 2682), Григорий Опарин (Россия, 2681), Винсент Кеймер (Германия, 2664), Этьен Бакро (Франция, 2642), Амин Табатабей (Иран, 2623)
С 1 по 13 марта в г. Берлин (Германия) проходит второй этап. 16 шахматистов сразятся за призы и зачетные очки. Сначала состоятся отборочные турниры в 4 группах по круговой системе в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии - белыми и черными). Победители групп сыграют полуфиналы и финал, состоящие из 2 партий. В случае равного количества очков у победителей в группах, а также при ничейном счете в полуфиналах и финале состоятся тай-брейки.
Участники 2 этапа:
Призы этапа: общий призовой фонд €150.000.
Зачетные очки серии Гран-при:
Контроль:
Время начала игры: 17.00 мск
Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook
Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!
Понравилось? Поделитесь!
|
Расписание стримов
Ура! У нас есть расписание!!
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Друзья! Пользуйтесь плейлистами и вы всегда будете в курсе, не пропустите опубликованные на нашем канале видео.
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!