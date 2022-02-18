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Сергей Шипов 1 2 3 4 1/4 1/4 1/2 1/2 фин фин





Друзья!

C 19 по 26 февраля состоится первый турнир серии "Тур чемпионов" 2022 года. 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:

Чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2847)

Ян Непомнящий (Россия, 2821)

Владислав Артемьев (Россия, 2682)

Андрей Есипенко (Россия, 2679)

Александра Костенюк (Россия, 2542)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2722)

Левон Аронян (США, 2719)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2670)

Дин Лижень (Китай, 2836)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2806)

Аниш Гири (Нидерланды, 2744 )

Ле Куанг Льем (Вьетнам, 2660)

Эрик Хансен (Канада, 2579)

Винсент Каймер (Германия, 2542)

Ханс Ниманн (США, 2529)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 1927)

Формат турнира:

Отбор: круговой отборочный турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии)

Плей-офф: олимпийская система, на вылет (8 лучших по итогам отбора). В 1/4, 1/2 и финале соперники играют по два матча (=2 дня) из 4 партий каждый. В случае ничейного счета по матчам 1-1 (набранные очки в матчах не учитываются) назначается тай-брейк из двух блиц-партий 5+3. В случае ничьей в блице - армагеддон 5/4

Призовой фонд: 150 000 долларов США

1 - $25,000

2 - $15,000

3-4 - $6,000

5-8 - $2,000

Оставшиеся $90,000 будут разыграны на предварительном этапе по формуле "$750 за победу, $250 за ничью". Накопленные за счет ничьих призовые ($250 за партию) будут использованы на специальные призы.

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход

Расписание:

19 - 22 февраля – круговой турнир

23 - 26 февраля – плей-офф

Начало игры: 20.00 по Москве

Партии:

Круговой турнир:

Плей-офф

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Партии, отборочный турнир

Партии, плей-офф

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Плейлист "Тур чемпионов. Турнир 9. Август"

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