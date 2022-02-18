Формат турнира:
Отбор: круговой отборочный турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии)
Плей-офф: олимпийская система, на вылет (8 лучших по итогам отбора). В 1/4, 1/2 и финале соперники играют по два матча (=2 дня) из 4 партий каждый. В случае ничейного счета по матчам 1-1 (набранные очки в матчах не учитываются) назначается тай-брейк из двух блиц-партий 5+3. В случае ничьей в блице - армагеддон 5/4
Призовой фонд: 150 000 долларов США
1 - $25,000
2 - $15,000
3-4 - $6,000
5-8 - $2,000
Оставшиеся $90,000 будут разыграны на предварительном этапе по формуле "$750 за победу, $250 за ничью". Накопленные за счет ничьих призовые ($250 за партию) будут использованы на специальные призы.
Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход
Расписание:
19 - 22 февраля – круговой турнир
23 - 26 февраля – плей-офф