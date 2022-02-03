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4 февраля стартует серия Гран-при ФИДЕ 2022. По итогам 3 турниров серии будет разыграно € 450.000 и 2 путевки в турнир претендентов. Каждый из 24 участников серии примет участие в 2 турнирах.

Участники серии Гран-при: Левон Аронян (США, рейтинг 2772), Аниш Гири (Нидерланды, 2772), Уэсли Со (США, 2772), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2767), Александр Грищук (Россия, 2764), Рихард Раппорт (Венгрия, 2763), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2761), Леньер Домингес (США, 2752), Хикару Накамура (США, 2736), Видит Гуджрати (Индия, 2727), Никита Витюгов (Россия, 2726), Даниил Дубов (Россия, 2720), Пентала Харикришна (Индия, 2719), Андрей Есипенко (Россия, 2714), Юй Янъи (Китай, 2713), Сэм Шенкланд (США, 2708), Алексей Широв (Испания, 2704), Владимир Федосеев (Россия, 2704), Радослав Войташек (Польша, 2686), Александр Предке (Россия, 2682), Григорий Опарин (Россия, 2681), Винсент Кеймер (Германия, 2664), Этьен Бакро (Франция, 2642), Амин Табатабей (Иран, 2623)

С 4 по 16 февраля в г. Берлин (Германия) проходит первый этап. 16 шахматистов сразятся за призы и зачетные очки. Победители 4 групп сыграют полуфиналы и финал.

Участники 1 этапа:

1 группа: Грищук, Накамура, Есипенко, Бакро

2 группа: Войташек, Раппорт, Федосеев, Опарин

3 группа: Аронян, Видит, Дубов, Кеймер

4 группа: Со, Домингес, Харикришна, Широв

Призы этапа: общий призовой фонд €150.000.

1 - €24000

2 - €18000

3-4 - €12000

5-8 - €9000

9-11 - €7000

13-16 - €5000

Контроль:

Рапид: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход

Время начала игры: 17.00 мск

Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook

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