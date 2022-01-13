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Супертурнир Вейк-ан-Зее 2022
Друзья!
Состав: чемпион мира Магнус Карлсен (рейтинг 2865), Фабиано Каруана (2792), Аниш Гири (2772), Шахрияр Мамедьяров (2767), Рихард Раппорт (2763), Ян-Кшиштоф Дуда (2760), Сергей Карякин (2743), Видит Гуджрати (2727), Даниил Дубов (2720), Андрей Есипенко (2714), Сэм Шенкленд (2708), Йорден ван Форест (2702), Нильс Гранделиус (2672), Рамешбабу Праггнанандха (2612).
Формат турнира: круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии).
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход
Игровые дни: 15-18, 20-23, 25-26, 28-30 января
Время начала: 16.00 по Москве. Последний тур - 14.00 по Москве
Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы
Трансляция партий:: Chessbomb Chess24
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