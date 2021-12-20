Главная Биткоин на кону! Сильнейший турнир в пулю в истории?!





Друзья!

21 декабря на личесс состоится, возможно, сильнейший турнир в пулю за всю историю шахмат! Сильнейших гроссместеров привлек необычный приз за первое место - 1 биткоин ($46000 на момент турнира).

-Впервые в турнире личесс сыграет Накамура!

-Впервые за более, чем полгода сыграет Фируджа!

-Сыграет Даниил Дубов!

-Наверняка сыграет и Магнус Карлсен, который, как и всгда, до последнего темнит с ником, под которым будет выступать)

Также записались все сильнейшие пулевики - Эндрю "Пингвин" Тэнг, Даниель Народицкий, Сергей Жигалко, Александр Бортник, Владимир Федосеев, Мин Ле и все-все все!

В турнире сыграет Сергей Шипов, чьи партии мы покажем впрямом эфире. На следующий день - партии Магнуса Карлсена в записи. Ссылка на турнир

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