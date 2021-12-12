Друзья!
8 ноября стартует турнир "Скоростные шахматы 2021" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров - 8 приглашенных звезд и 8 сильнейших по итогам многочисленных отборочных соревнований - сразятся за призы общей суммой $250.000.
Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча 1/2: Победитель получает $6000, $6000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
Призовой фонд турнира: $100.000
Матчи 1/4 финала:
Матчи 1/2 финала:
Уэсли Со - Нихал Сарин 13.12.2021, 23.59 мск
Хикару Накамура - Дин Лижень 16.12.2021, ??.00 мск