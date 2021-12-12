Главная Скоростные шахматы 2021. 1/2 финала



Друзья!

8 ноября стартует турнир "Скоростные шахматы 2021" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров - 8 приглашенных звезд и 8 сильнейших по итогам многочисленных отборочных соревнований - сразятся за призы общей суммой $250.000.



Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются.



Призовой фонд матча 1/2: Победитель получает $6000, $6000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Призовой фонд турнира: $100.000



Матчи 1/4 финала:

Матчи 1/2 финала:

Уэсли Со - Нихал Сарин 13.12.2021, 23.59 мск

Хикару Накамура - Дин Лижень 16.12.2021, ??.00 мск Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2021"

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