Друзья!

В г. Рига (Латвия) с 27 октября по 7 ноября проходит турнир Гранд-швейцарка (Grand swiss). 107 участников сыграют 11 туров по швейцарской системе. 2 победителя попадают в турнир претендентов.

Среди участников турнира:

россияне Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Никита Витюгов, Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Кирилл Алексеенко

мировые звезды Фабиано Каруана, Алиреза Фирузджа, Левон Аронян, Максим Вашье-Лаграв и многие другие.

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Среди участниц женского турнира:

Александра Костенюк, Алина Кашлинская, Полина Шувалова, Валентина Гунина, Наталья Погонина, Мария Музычук, Жансая Абдумалик, Элина Даниелян и многие другие

Полный список

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого.

Призы: $425.000

1-е место - $70000, 2 - $50000, 3 - $40000, 4 - $35000, 5 - $30000, 6 - $25000, 7 - $20000, 8 - $17000, 9 - $14000, 10 - $11500, 11-15 - $8000, 16-20 - $5000, 21-25 - $3000, 26-30 - $2500, 31-40 - $2000

Игровые дни: 27 октября - 7 ноября. 2 ноября выходной

Время начала игры: 14.00 мск

8 ноября состоится блиц-турнир "Мемориал Михаила Таля"!

Мужской турнир, партии

chessbomb

Мужской турнир, результаты

Женский турнир, партии

chessbomb

Женский турнир, результаты













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