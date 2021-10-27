Друзья!
В г. Рига (Латвия) с 27 октября по 7 ноября проходит турнир Гранд-швейцарка (Grand swiss). 107 участников сыграют 11 туров по швейцарской системе. 2 победителя попадают в турнир претендентов.
Среди участников турнира:
россияне Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Никита Витюгов, Петр Свидлер, Владимир Федосеев, Кирилл Алексеенко
мировые звезды Фабиано Каруана, Алиреза Фирузджа, Левон Аронян, Максим Вашье-Лаграв и многие другие.
Полный список
Среди участниц женского турнира:
Александра Костенюк, Алина Кашлинская, Полина Шувалова, Валентина Гунина, Наталья Погонина, Мария Музычук, Жансая Абдумалик, Элина Даниелян и многие другие Полный список
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого.