Главная Суперфиналы чемпионатов России 20221

В Уфе с 9 по 20 октября проходят Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом. Призовой фонд мужского турнира: 7.000.000 рублей. Женского - 4.000.000 рублей.

Составы турниров:

Мужчины: Дмитрий Андрейкин (2728), Никита Витюгов (2727), Андрей Есипенко (2720), Кирилл Алексеенко (2710), Владимир Федосеев (2704), Максим Матлаков (2682), Александр Предке (2666), Павел Понкратов (2659), Александр Рахманов (2657), Максим Чигаев (2639), Александр Мотылев (2624), Александра Горячкина (2602).

Женщины: Полина Шувалова (2509), Алина Кашлинская (2493), Наталья Погонина (2467), Валентина Гунина (2462), Алиса Галлямова (2421), Анастасия Боднарук (2415), Ольга Гиря (2410), Лея Гарифуллина (2409), Марина Гусева (2394), Алина Бивол (2392), Дарья Войт (2357), Евгения Овод (2331).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Время начала туров: 13.00 по Москве.

Игровые дни: 9-14, 16-20 декабря. Архив трансляций, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Эфир, мг Сергей Шипов Официальный сайт

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Chessbomb: Мужчины, Женщины Перейти к обсуждению на форуме