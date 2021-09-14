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Онлайн-олимпиада 2021
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Участники: сборные команды России, Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, США, Индии, Англии, Германии и других ведущих шахматных держав (всего 40 стран).
Состав команд: в каждом матче за любую из команд играют 2 мужчины + 2 женщины + 1 юноша (до 20 лет) + 1 девушка (до 20 лет). Также команда может иметь до 6 запасных
Состав сборной России:
Формула проведения:
Формат матчей:
Контроль времени: 15 минут на партию, 5 секунд добавления на ход
Расписание:
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