



Друзья!

C 8 по 15 сентября 2021 г. проходит финальная часть Онлайн-олимпиады по шахматам

Участники: сборные команды России, Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, США, Индии, Англии, Германии и других ведущих шахматных держав (всего 40 стран).

Состав команд: в каждом матче за любую из команд играют 2 мужчины + 2 женщины + 1 юноша (до 20 лет) + 1 девушка (до 20 лет). Также команда может иметь до 6 запасных

Состав сборной России:

Мужчины: Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев

Юноши: Андрей Есипенко, Алексей Сарана

Женщины: Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина

Девушки: Полина Шувалова, Лея Гарифуллина

Формула проведения:

1. 40 команд делятся на 4 группы по 10 команд в каждой и играют круговые отборочные турниры (каждая с каждой, всего 9 туров). По 2 победителя каждой из групп выходит в 1/4 финала

3. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал

Формат матчей:

1. На групповом этапе команды в каждом матче играют друг с другом 1 раз (всего 6 партий на 6 досках)

2. На стадии плей-офф команды в каждом матче играют друг с другом 2 раза, со сменой цвета фигур (всего 12 партий на 6 досках)

Контроль времени: 15 минут на партию, 5 секунд добавления на ход

Расписание:

8-10 сентября – групповые турниры

13 сентября – 1/4 финала

14 сентября – 1/2 финала

15 сентября – Финал

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