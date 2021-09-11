Главная Кубок Толстого 2021

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C 11 по 12 сентября 2021 г. проходит турнир "Кубок Толстого 2021". 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы Участники: Аниш Гири (Нидерланды), Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков, Давид Паравян (все – Россия), Антон Коробов (Украина), Борис Гельфанд (Израиль) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан). Формула проведения: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии), 9 туров Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход Расписание:

11 сентября – туры 1-5

12 сентября – туры 6-9 Начало игры: 15.00 мск Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!