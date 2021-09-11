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Кубок Толстого 2021
Участники: Аниш Гири (Нидерланды), Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков, Давид Паравян (все – Россия), Антон Коробов (Украина), Борис Гельфанд (Израиль) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).
Формула проведения: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии), 9 туров
Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход
Расписание:
Начало игры: 15.00 мск
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